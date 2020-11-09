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НБУ отримав нового керівника Управління фінансових та операційних ризиків

Понеділок, 9 листопада 2020, 14:34
 

За результатами конкурсу новим очільником Управління фінансових та операційних ризиків Нацбанку став Сергій Демиденко.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

З грудня минулого року Демиденко був заступником начальника управління, з вересня  - виконував обов'язки начальника. 

До його сфери компетенції, зокрема, належатиме:

  • організація системи управління ризиками в НБУ, розроблення та вдосконалення політики, методів і процедур управління ризиками НБУ;
  • забезпечення управління фінансовими та операційними ризиками;
  • організація системи внутрішнього контролю НБУ та моніторинг її ефективності;
  • організація та координація впровадження системи безперервності діяльності НБУ.

Це управління входить до блоку "Пруденційний нагляд і загальні питання" та підпорядковується голові НБУ Кирилу Шевченку. 

До роботи в Національному банку Демиденко упродовж дев’яти років працював у ПАТ "Укрсоцбанк", зокрема очолював управління ринкових ризиків цього банку (2015 – 2017 роки).

Нагадаємо:

У вересні за власним бажанням завершила роботу в НБУ начальниця Управління фінансових та операційних ризиків Надія Мешенко, у зв'язку із чим Нацбанк оголосив конкурсний відбір для заміщення вакантної посади.

Економічна правда

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