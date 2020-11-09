НБУ отримав нового керівника Управління фінансових та операційних ризиків
За результатами конкурсу новим очільником Управління фінансових та операційних ризиків Нацбанку став Сергій Демиденко.
Про це повідомляє прес-служба НБУ.
З грудня минулого року Демиденко був заступником начальника управління, з вересня - виконував обов'язки начальника.
До його сфери компетенції, зокрема, належатиме:
- організація системи управління ризиками в НБУ, розроблення та вдосконалення політики, методів і процедур управління ризиками НБУ;
- забезпечення управління фінансовими та операційними ризиками;
- організація системи внутрішнього контролю НБУ та моніторинг її ефективності;
- організація та координація впровадження системи безперервності діяльності НБУ.
Це управління входить до блоку "Пруденційний нагляд і загальні питання" та підпорядковується голові НБУ Кирилу Шевченку.
До роботи в Національному банку Демиденко упродовж дев’яти років працював у ПАТ "Укрсоцбанк", зокрема очолював управління ринкових ризиків цього банку (2015 – 2017 роки).
Нагадаємо:
У вересні за власним бажанням завершила роботу в НБУ начальниця Управління фінансових та операційних ризиків Надія Мешенко, у зв'язку із чим Нацбанк оголосив конкурсний відбір для заміщення вакантної посади.
Економічна правда
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