НБУ отримав нового керівника Управління фінансових та операційних ризиків

За результатами конкурсу новим очільником Управління фінансових та операційних ризиків Нацбанку став Сергій Демиденко.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

З грудня минулого року Демиденко був заступником начальника управління, з вересня - виконував обов'язки начальника.

До його сфери компетенції, зокрема, належатиме:

організація системи управління ризиками в НБУ, розроблення та вдосконалення політики, методів і процедур управління ризиками НБУ;

забезпечення управління фінансовими та операційними ризиками;

організація системи внутрішнього контролю НБУ та моніторинг її ефективності;

організація та координація впровадження системи безперервності діяльності НБУ.

Це управління входить до блоку "Пруденційний нагляд і загальні питання" та підпорядковується голові НБУ Кирилу Шевченку.

До роботи в Національному банку Демиденко упродовж дев’яти років працював у ПАТ "Укрсоцбанк", зокрема очолював управління ринкових ризиків цього банку (2015 – 2017 роки).

Нагадаємо:

У вересні за власним бажанням завершила роботу в НБУ начальниця Управління фінансових та операційних ризиків Надія Мешенко, у зв'язку із чим Нацбанк оголосив конкурсний відбір для заміщення вакантної посади.

Економічна правда