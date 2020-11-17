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Кабмин уволил главу Госкосмоса

Вторник, 17 ноября 2020, 09:00
 

Кабинет министров решил уволить председателя Государственного космического агентства Владимира Усова.

Источник: распоряжение Кабмина

Детали: В документе говорится, что Усова увольняют в соответствии с частью первой статьи 87 Закона Украины "О государственной службе".

Соответствующая статья предусматривает, что уволить чиновника категории А может субъект назначения по представлению премьера или профильного министра в течение четырех месяцев с момента назначения.

Профильным министром, что и мог инициировать увольнение Усова, является вицепремьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

Еще одним распоряжением правительство назначило и.о. председателя Госкосмоса первого заместителя Усова Михаила Лева.

Читайте детальнее в интервью: "Все начинает разваливаться": глава Госкосмоса о недостроенных спутниках в России, ракетах и "космической державе" 

Напомним: 

Владимира Усова назначили на должность в январе 2020 года.

Украинская правда

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космическая отрасль Кабмин

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