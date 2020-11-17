Кабмін звільнив голову Держкосмосу

Кабінет міністрів вирішив звільнити голову Державного космічного агентства Володимира Усова.

Джерело: розпорядження Кабміну

Деталі: У документі йдеться, що Усова звільняють відповідно до частини першої статті 87 Закону України "Про державну службу".

Відповідна стаття передбачає, що звільнити чиновника категорії А може суб’єкт призначення за поданням прем’єра або профільного міністра протягом чотирьох місяців із часу призначення.

Профільним міністром, який і міг ініціювати звільнення Усова, є віцепрем’єр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

Ще одним розпорядженням уряд призначив в.о. голови Держкосмосу першого заступника Усова Михайла Лева.

Читайте детальніше в інтерв'ю: "Усе починає розвалюватися": глава Держкосмосу про недобудовані супутники на території Росії, гроші на ракети та "космічну державу"

Нагадаємо:

Володимира Усова призначили на посаду у січні 2020 року.