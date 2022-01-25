Самый мощный космический телескоп достиг пункта назначения

NASA

Самый большой и мощный телескоп в мире "Джеймс Уэбб" прибыл на свое гравитационное место на орбите вокруг Солнца, на расстоянии почти миллиона миль (1,6 млн км) от Земли.

Источник: The Guardian, Reuters

Детали: "Джеймс Уэбб" достиг пункта назначения в позиции орбитальной стабильности между Землей и Солнцем, известном как точка Лагранжа.

Инфракрасное зрение "Джеймса Уэбба" позволит ему заглянуть в прошлое более чем на 13,5 млрд лет к звездам и галактикам, длины волн света которых увеличились из-за расширения Вселенной.

Телескоп также сможет проникать в запыленные участки, в места рождения звезд и исследовать атмосферы планет вне Солнечной системы.

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Напомним:

Космический телескоп NASA "Джеймс Уэбб" (James Webb Space Telescope) стоимостью 10 млрд долларов был запущен 25 декабря 2021 года из Французской Гвианы.

Из-за огромных размеров "Уэбб" пришлось запускать в сложенном виде внутри ракеты Ariane 5.

JWTS является орбитальной инфракрасной обсерваторией, способной зафиксировать инфракрасное излучение наиболее удаленных от земли галактик и звезд. Также телескоп будет искать и изучать планетарные системы и признаки существования жизни на экзопланетах.

Первые изображения ожидаются в июне.

Украинская правда