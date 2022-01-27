У Украины со спутником "Сич-2-30" отсутствует устойчивая связь. Разработчики объяснили, почему

Южное

В ответ на информацию об отсутствии связи со спутником "Сич-2-30" его разработчики объяснили, что связь неустойчивая и это связано с отрицательным энергетическим балансом аппарата.

Об этом говорится в сообщении конструкторского бюро "Южное".

Эксперт по аэрокосмическим вопросам Андрей Колесник, бывший внештатный советник главы Государственного космического агентства, на своей странице в Facebook написал, что со спутником "Січ-2-30" нет устойчивой или никакой связи.

По словам эксперта, украинский спутник все еще не идентифицирован, хотя по соглашению между Украиной и США, Штаты уже должны были внести его в базу.

Космическим аппаратам автоматически присваивается номер, по которому позже его идентифицируют. Идентификация происходит либо с помощью держателя космического аппарата, либо если собственник сам желает раскрыть траекторию полета, либо в рамках договоренностей, как в случае с Сичью, пишет Колесник.

"Поскольку спутник до сих пор не идентифицирован военными США, значит, есть проблемы со связью со спутником", – написал Колесник.

В "Южном" заявили, что после отделения космического аппарата 13 января с ним была установлена связь и получена телеметрическая информация, подтвердившая работоспособность бортовой аппаратуры.

Ряд внешних факторов, связанных с особенностями кластерного запуска, не позволил установить устойчивую связь с космическим аппаратом во время критически важных первых сеансов и обеспечить своевременное построение его штатной ориентации. Ориентация осталась такой, когда на рабочие поверхности солнечной батареи попадает только отраженное от Земли солнечное излучение или кратковременное прямое излучение под достаточно малым углом. Сочетание этих факторов привело к негативному влиянию на энергетический баланс аппарата", – пояснили в бюро.

Там утверждают, что заложенные в аппарате инженерные решения и алгоритмы работы позволили "Сич-2-30" провести самостоятельную перезагрузку и восстановить свою работоспособность в энергосберегающем режиме.

"По результатам следующих сеансов связи отказов бортовой аппаратуры не обнаружено.

Моделирование динамики движения космического аппарата по орбите с учетом воздействия внешних факторов свидетельствует о том, что в течение 1-2 месяцев пространственное положение станет благоприятным для накопления электроэнергии, что позволит привести ориентацию к штатной", – говорится в сообщении.

"Сейчас специалисты Национального центра управления и испытаний космических средств вместе со специалистами "КБ "Южное" обеспечивают связь с космическим аппаратом и анализируют телеметрическую информацию, готовясь к продолжению летных испытаний", – добавили в бюро.

Напоминаем:

13 января американская SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9, выведшую на орбиту украинский оптический спутник Сич-2-30.

Президент Владимир Зеленский в тот день вечером заявил, что Национальный центр управления и испытаний космических средств вблизи г. Дунаевцы на Хмельнитчине успешно провел первый сеанс связи со спутником.

Экономическая правда