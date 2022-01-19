SpaceX вывела на орбиту очередную партию спутников Starlink
Американская компания SpaceX вывела на орбиту еще 49 спутников Starlink – таким образом теперь на орбите 2 040 спутников Starlink.
Об этом SpaceX сообщила в Twitter.
Для компании это был 36-й запуск групп спутников Starlink.
Ракету запустили с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида, США) в 04:02 по Киеву.
Спутники отделились на переходной орбите (340 км) через 15,5 мин после запуска и с помощью собственных двигателей поднялись на рабочую высоту (540 км).
При этом первая ступень ракеты Falcon 9 успешно приземлилась на плавучую платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантике.
Первая многократная степень ракеты-носителя использовалась для запусков в десятый раз.
Liftoff! pic.twitter.com/aZ2vu9BOba— SpaceX (@SpaceX) January 19, 2022
Теперь на орбите уже 2040 спутников Starlink.
В прошлом году SpaceX запустила около 900 спутников.
При этом SpaceX имеет разрешение на запуск еще 30 тыс спутников с опцией увеличить это количество до 42 тыс.
Напомним:
Ранее американская приватная космическая компания Илона Маска SpaceX впервые в 2022 году вывела на орбиту очередную партию интернет-спутников Starlink.
Экономическая правда
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