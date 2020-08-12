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Криклий рассказал, как сэкономить на покупке билетов на Интерсити

Среда, 12 августа 2020, 15:52
 

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявляет, что украинцы смогут сэкономить на путешествиях "Укрзализныцей", если будут покупать билеты заранее.

Источник: Криклий в Telegram

Прямая речь: "Укрзализныця начала программу лояльности для путешествующих на Интерсити+. Если вы покупаете билет за 90-30 дней до даты отправления поезда, то можете сэкономить до 40% на его стоимости, если за 24-15 суток – 10% стоимости".

Детали: Криклий уточнил, что скидка распространяется только на вагоны 1 класса скоростных поездов Интерсити+.

Украинская правда

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Криклий Укрзализныця

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