Криклій розповів, як заощадити на купівлі квитків на Інтерсіті

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявляє, що українці зможуть заощадити на подорожах "Укрзалізницею", якщо купуватимуть квитки заздалегідь.

Джерело: Криклій у Telegram

Пряма мова: "Укрзалізниця розпочала програму лояльності для подорожуючих на Інтерсіті+. Якщо ви купуєте квиток за 90-30 днів до дати відправлення поїзда, то можете заощадити до 40% на його вартості, якщо за 24-15 діб – 10% вартості".

Деталі: Криклій уточнив, що знижка розповсюджується лише на вагони 1 класу швидкісних поїздів Інтерсіті+.



Українська правда