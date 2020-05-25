В Раде пытаются провести коррумпированный закон по легализации игорного бизнеса — Саакашвили

По мнению главы исполкома Национального совета реформ Михеила Саакашвили, в Верховной Раде пытаются провести коррумпированный закон по легализации игорного бизнеса. По его словами, с этим согласны президент и премьер-министр.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на эфир одного из телеканалов.

Также Саакашвили считает, что легализация игорного бизнеса может принести в бюджет страны $500 млн в год.

"Я вижу, что в парламенте есть попытка какой-то группы провести абсолютно коррумпированный закон по "игорке". С одной стороны, "игорку" надо легализовать... Мы между двумя бедами. Это беда, что сегодня полностью нелегально оно работает", - сказал он.

По словам Саакашвили, часть критиков легализации игорного бизнеса "сами владеют сетью нелегальных казино".

"По тому законопроекту, который каким-то образом проник в парламент государство получит максимум 30-40 миллионов, остальные пойдут "по кормушках", - объясняет Саакашвили.

Он также пояснил, каким образом должна состояться настоящая легализация игорного бизнеса в Украине.

"Мы говорим: продается лицензия. Заходим онлайн. Она стоит столько-то. Я плачу деньги государству, не чиновнику, не комиссии, автоматически получаю лицензию... Чиновников надо удалить, "кормушку" мы не создаем, деньги идут прямо в государство. Государство с этих денег строит дороги, "большое строительство", строит школы, тратит на здравоохранение и т.д.

.. Мы можем получить... если убрать бюрократию и кормушку $500 млн в год", - добавил Саакашвили.

Напоминаем:

16 января Верховная Рада проголосовала в повторном первом чтении за доработанный финансовым комитетом парламента законопроект 2285-д, который предусматривает легализацию и государственное регулирование азартных игр.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ранее заявлял, что Верховная Рада может принять законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине до конца мая.

Подавляющее большинство украинцев выступают против легализации игорного бизнеса и рынка сексуальных услуг для наполнения бюджета — исследование.

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