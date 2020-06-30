Саакашвили анонсировал "революционную" реформу таможни
Национальный совет реформ при президенте Украины поддержал революционную реформу таможни, предложенную Офисом простых решений и результатов.
Об этом заявил глава исполкома Нацсовета реформ Михеил Саакашвили на брифинге, передает "Интерфакс-Украина".
"Все грузы будут проходить максимум за 15 минут в открытом таможенном пространстве. Вместо 26 документов будут всего 2 (инвойс и транспортный документ – ред). Машины будут растамаживаться не по манипуляции стоимостью, а по формуле: кубатура, год выпуска и так далее", – сказал Саакашвили.
"Будет устранен институт решал, таможенных брокеров, и человек будет сам заполнять таможенную декларацию", – добавил он.
Согласно материалам, имеющимся в распоряжении агентства, планируется оставить на границе только таможенников и пограничников, а к "зеленому" и "красному" коридорам добавить "желтый" и "синий" (пост-аудит).
Среди других предложений – криминализация контрабанды (от 3 до 5 лет по обычным товарам и до 7 лет – по подакцизным), повышение зарплат таможенников, минимум человеческого фактора и автоматизация, унификация ставок пошлин.
Еще одним нововведением в реформе является наделение функциями главы таможни первого замминистра финансов, который будет взаимодействовать с налоговой службой.
Напоминаем:
Также Саакашвили сообщил, что президент Владимир Зеленский поддерживает замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал.
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