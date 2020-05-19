Арахамия рассказал, когда Рада может легализовать игорный бизнес

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявляет, что Верховная Рада может принять законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине до конца мая.

Об этом он сообщил в интервью "Интерфакс-Украина".

"До конца мая мы его планируем принять", - сказал Арахамия.

Он отметил, что парламент не мог рассматривать подготовленный ко второму чтению соответствующий законопроект в режиме внеочередных сессий, а с возвращением ВР к привычной работе в режиме традиционных пленарных заседаний это стало возможным.

Напоминаем:

Согласно с опубликованной повесткой дня в ближайший четверг Верховная Рада должна была рассмотреть закон о легализации игорного бизнеса 2285-д. К нему предложили 3,5 тысячи правок.

16 января Верховная Рада проголосовала в повторном первом чтении за доработанный финансовым комитетом парламента законопроект 2285-д, который предусматривает легализацию и государственное регулирование азартных игр.

Подавляющее большинство украинцев выступают против легализации игорного бизнеса и рынка сексуальных услуг для наполнения бюджета — исследование.

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