Арахамия рассказал, когда Рада может легализовать игорный бизнес
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявляет, что Верховная Рада может принять законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине до конца мая.
Об этом он сообщил в интервью "Интерфакс-Украина".
"До конца мая мы его планируем принять", - сказал Арахамия.
Он отметил, что парламент не мог рассматривать подготовленный ко второму чтению соответствующий законопроект в режиме внеочередных сессий, а с возвращением ВР к привычной работе в режиме традиционных пленарных заседаний это стало возможным.
Напоминаем:
Согласно с опубликованной повесткой дня в ближайший четверг Верховная Рада должна была рассмотреть закон о легализации игорного бизнеса 2285-д. К нему предложили 3,5 тысячи правок.
16 января Верховная Рада проголосовала в повторном первом чтении за доработанный финансовым комитетом парламента законопроект 2285-д, который предусматривает легализацию и государственное регулирование азартных игр.
Подавляющее большинство украинцев выступают против легализации игорного бизнеса и рынка сексуальных услуг для наполнения бюджета — исследование.
Читайте также: Легализация игорного бизнеса: почему рушится план Зеленского
"Играют они — выигрывают они". Кто стоит за законопроектами об игорном бизнесе
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua