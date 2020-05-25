У Раді намагаються провести корумпований закон щодо легалізації грального бізнесу — Саакашвілі
На думку голови виконкому Національної ради реформ Міхеїла Саакашвілі, у Верховній Раді намагаються провести корумпований закон щодо легалізації грального бізнесу. За його словами, президент та прем'єр-міністр погоджуються з ним.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на ефір одного з телеканалів.
Також Саакашвілі вважає, що легалізація грального бізнесу може принести в бюджет країни $ 500 млн в рік.
"Я бачу, що в парламенті є спроба якоїсь групи провести абсолютно корумпований закон по "ігорке". З одного боку, "ігорку" треба легалізувати ... Ми між двома бідами. Це біда, що сьогодні повністю нелегально воно працює", - сказав він.
За словами Саакашвілі, частина критиків легалізації грального бізнесу "самі володіють мережею нелегальних казино".
"По тому законопроекту, який якимось чином проник в парламент держава отримає максимум 30-40 мільйонів, решта піде" по годівницях", - пояснює Саакашвілі.
Він також пояснив, яким чином повинна відбутися справжня легалізація грального бізнесу в Україні.
"Ми говоримо: продається ліцензія. Заходимо онлайн. Вона коштує стільки-то. Я плачу гроші державі, яка не чиновнику, чи не комісії, автоматично отримую ліцензію ... Чиновників треба видалити, "годівницю" ми не створюємо, гроші йдуть прямо в державу. держава з цих грошей будує дороги, "велике будівництво", будує школи, витрачає на охорону здоров'я і т.д
.. Ми можемо отримати ... якщо прибрати бюрократію і годівницю $500 млн в рік", - додав Саакашвілі.
Нагадуємо:
16 січня Верховна Рада проголосувала у повторному першому читанні за доопрацьований фінансовим комітетом парламенту законопроєкт 2285-д, який передбачає легалізацію та державне регулювання азартних ігор.
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія раніше заявляв, що Верховна Рада може ухвалити законопроект про легалізацію грального бізнесу в Україні до кінця травня.
Переважна більшість українців виступають проти легалізації грального бізнесу і ринку сексуальних послуг для наповнення бюджету — дослідження.
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