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У Раді намагаються провести корумпований закон щодо легалізації грального бізнесу — Саакашвілі

Понеділок, 25 травня 2020, 19:17
 

На думку голови виконкому Національної ради реформ Міхеїла Саакашвілі, у Верховній Раді намагаються провести корумпований закон щодо легалізації грального бізнесу. За його словами, президент та прем'єр-міністр погоджуються з ним.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на ефір одного з телеканалів.

Також Саакашвілі вважає, що легалізація грального бізнесу може принести в бюджет країни $ 500 млн в рік.

"Я бачу, що в парламенті є спроба якоїсь групи провести абсолютно корумпований закон по "ігорке". З одного боку, "ігорку" треба легалізувати ... Ми між двома бідами. Це біда, що сьогодні повністю нелегально воно працює", - сказав він.

За словами Саакашвілі, частина критиків легалізації грального бізнесу "самі володіють мережею нелегальних казино".

"По тому законопроекту, який якимось чином проник в парламент держава отримає максимум 30-40 мільйонів, решта піде" по годівницях", - пояснює Саакашвілі.

Він також пояснив, яким чином повинна відбутися справжня легалізація грального бізнесу в Україні.

"Ми говоримо: продається ліцензія. Заходимо онлайн. Вона коштує стільки-то. Я плачу гроші державі, яка не чиновнику, чи не комісії, автоматично отримую ліцензію ... Чиновників треба видалити, "годівницю" ми не створюємо, гроші йдуть прямо в державу. держава з цих грошей будує дороги, "велике будівництво", будує школи, витрачає на охорону здоров'я і т.д

.. Ми можемо отримати ... якщо прибрати бюрократію і годівницю $500 млн в рік", - додав Саакашвілі.

Нагадуємо:

16 січня Верховна Рада проголосувала у повторному першому читанні за доопрацьований фінансовим комітетом парламенту законопроєкт 2285-д, який передбачає легалізацію та державне регулювання азартних ігор.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія раніше заявляв, що Верховна Рада може ухвалити законопроект про легалізацію грального бізнесу в Україні до кінця травня.

Переважна більшість українців виступають проти легалізації грального бізнесу і ринку сексуальних послуг для наповнення бюджету — дослідження.

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Саакашвілі гральний бізнес

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