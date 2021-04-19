"Шулер с большой дороги" vs "козявка и ничтожество": Марченко и Саакашвили обменялись "любезностями"

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Глава Минфина Сергей Марченко в ответ на критику и обвинения в коррупции от главы Исполнительного комитета реформ Михаила Саакашвили назвал того, в частности, "шулером с большой дороги". Саакашвили ответил - назвал Марченко, в частности, "козявкой и ничтожеством".

О Саакашвили Марченко рассказал в интервью Lb.ua.

На вопрос, правдиво ли заявление Саакашвили, что таможню фактически контролирует Александр Ивашкович, министр ответил: "Конечно же нет".

На уточнение, кто тогда главный коррупционер на таможне, Марченко ответил:

"Это вопрос к правоохранительным органам. Вы же знаете, в чем действительно заключается проблема борьбы с коррупцией? Например, Саакашвили что-то там сказал о Марченко. Но никто не разбирается - все запомнили, что Саакашвили сказал, что Марченко якобы коррупционер. Я потом в интервью говорю, что он негодяй и подлец, и этот человек, ... ".

"...Шулер с большой дороги, это приезжий гастрабайтер. Он приехал, что-то попытался сделать, какие-то идеи, которые не зашли и сейчас он пытается обвинить в своих проблемах кого-то другого. Выбрал меня. Я не буду это терпеть.

Поэтому, я говорю, что условный товарищ С, покажи, что ты можешь, ты в Украине уже показывал в губернаторстве и сейчас ты просто пытаешься раздувать мыльный пузырь. Ты фейк, ты фейковая история, тебя подпитывают просто информационно, потому что почему-то считается, что тебя должны носить на руках. Вот я его хочу спросить через вас, кто он такой и что он сделал для Украины, что он позволяет себе меня, как министра финансов в чем-то обвинять?", - заявил Марченко в ответ на критику Саакашвили в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Когда обсуждается вопрос контрабанды и борьбы с контрабандой, решения СНБО, я спрашиваю, где здесь министр финансов? Вопрос контрабанды - это больше проблема правоохранительной системы. Для министра финансов самое важное, чтобы таможня приносила доходы в бюджет, и как можно больше, а также контролировала безопасность товаров, попадающих в страну", - добавил он.

"А вот эти товарищи, которые думают только о своем величии, они не думают об украинской экономике, украинском бизнесе. Они думают только о том, что вот я сейчас открою украинскую таможню и будет всем хорошо, условно. Они делают такие предложения без малейшего критического анализа.

Когда мы об этом говорим, они нас обвиняют в том, что мы коррупционеры. Это разве нормально? Поэтому я говорю, товарищ, ты сначала матчасть выучи, а потом будешь общаться с министром финансов", - резюмировал Марченко.

Также он вспомнил экс-руководителя таможни Максима Нефьодова.

"... Там еще Нефодов был, чего-то пытался рассказывать, какие негодяи в Минфине. Человек, который сам на таможне не понимал, что делает, мне не может говорить о кадрах на таможне. Потому что я видел показатели Нефоддова.

Я спросил, какой у него план поступлений месячный. Он не знал. И это после 9 месяцев где-то работы. Как вам сказать правильно? Есть люди, которые работают, отвечают за свои действия, а есть люди, которые работали, но ничего не показали, и хотят где-то снова поработать. Они находят объект критики, сами не понимая, что, условно говоря, не на того напали", - сказал министр финансов.

Саакашвили в Facebook ответил на заявление Марченко.

"Дешевая козявка и ничтожество. Позор, что в Украине такое никто не может называться" министром финансов ".

Кто такой Саакашвили, знает весь мир. Кто такой Марченко, знают только контрабандисты ... Его очень хорошо знает Азаров, у которого Марченко в течение 5 лет был помощником и даже официальным советником. Янович до сих пор называет его своим "самым талантливым учеником".

С ним хорошо знакомы все кришеватели теневых схем, скрутчики, директора конвертационных центров и все, кто занимаются хищением украинского бюджета. У нас просто разные круга знакомств, которые пересекаются только там, где я слежу, чтобы не разворовали украинский бюджет, а этот тип со своими подельниками его активно разворовывают. Марченко, похоже, считает, что я еще недостаточно достиг в жизни, чтобы комментировать результаты работы целого министра финансов, но не считаю нужным опускаться до его уровня, доказывая, что я чего-то, в отличие от него, стою. Это бессмысленно", - написал он.

По его словам, Марченко свою работу делает "крайне скверно".

"Ровно то же самое вам скажут еще 40 миллионов украинцев, потому что за время пребывания на своем посту вы не сделали для улучшения их благосостояния ровным счетом ни-че-го. Наоборот, вы систематически тормозите реформы, стали защитником старых схем, вернули в государственную систему отпетых коррупционеров и стали главным кришевателем контрабандных потоков. Вы оказались крайне низкопробным министром, полностью провалив надежды общества и президента на реформы. Поэтому я, как прежде всего гражданин Украины, буду постоянно это повторять, пока вас не уволят, чего вы, несомненно, и заслуживаете", - добавил Саакашвили.

"Я не понимаю, почему его терпит президент Зеленский. Наличие такого субъекта полностью компрометирует президента Украины и Администрацию президента. Я уже говорил это президенту Зеленскому и буду повторять снова", - написал также он.

Экономическая правда