Саакашвили раскритиковал назначение руководителя одесской таможни

Денис Пудрик

Глава исполкома Нацсовета реформ Михаил Саакашвили раскритиковал назначение на должность исполняющего обязанности главы Одесской таможни Дениса Пудрика, чиновника времен президентства Виктора Януковича.

Об этом Саакашвили написал на своей странице в Facebook.

"Назначение этого типа на таможню - это типичный старый феодальный институт кормления, ничего общего не имеющий с государственными интересами. Сколько можно ходить по кругу, предлагая одних и тех же "профессионалов" и углубляя круг коррупции. Сколько можно пожирать собственный национальный организм и заниматься самоуничтожением?" - написал Саакашвили.

Он напомнил, что существует программа таможенной реформы, которая была создана Национальным советом реформ по поручению президента Владимира Зеленского.

По словам Саакашвили, "после шести месяцев с момента осуществления этой программы в Украине будет вообще нулевая коррупция, так же как она нулевая в Грузии, так же как она была нулевой на Одесской таможне во время его губернаторства".

Ранее Пудрик работал руководителем таможенных органов в Черниговской, Бердичевской, Львовской, Луганской и Крымской таможнях. Кроме того, был заместителем и первым заместителем также в Донецкой, Мариупольской, Восточной, Кировоградской таможнях.

Он возглавлял Крымскую таможню во времена президентства Виктора Януковича, за что подпадал под критерии очистки власти. За это его уволили с должности заместителя начальника Кировоградской таможни.

В марте 2020 года Пудрик получил решение суда о восстановлении в должности и компенсацию от государства в размере 677 тысяч гривень.

С 2019 года до нынешнего назначения был и. о. проректора Государственной академии фискальной службы.

По словам журналиста Юрия Бутусова, Пудрик женат на дочке Сергея Куницына - экс-народного депутата от Блока Петра Порошенко. В марте 2020 года Куницын возглавил Консультативный совет по делам ветеранов при Офисе президента.

Экономическая правда