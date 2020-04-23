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Во время карантина спрос на смартфоны упал на 30% — Allo Group

Четверг, 23 апреля 2020, 13:51
 

Во время карантина упал спрос на смартфоны и бытовую технику - примерно на 30%.

Об этом заявил председатель совета директоров Allo Group Дмитрий Деревицкий во время онлайн-дискуссии Европейской Бизнес Ассоциации.

По его словам, сейчас закрыто 20% магазинов, поэтому количество онлайн-продаж - растет.

"На сегодня их доля составляет 56%, до карантина цифра составляла около 40%. Упал спрос на смартфоны, бытовую технику, примерно на 30%", - сказал Деревицкий.

Однако, по его словам, повысился спрос на товары, которыми можно пользоваться дома (фены, машинки для бритья), спортивные тренажеры для дома.

"После карантина ожидается рост спроса на товары для поддержания здорового образа жизни - смарт часы, трекеры, технику для приготовления пищи дома и т.п. В планах компании - и в дальнейшем развивать онлайн, IТ, маркетплейсы", - добавили в Allo Group.

Экономическая правда

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гаджеты торговля карантин бизнес

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