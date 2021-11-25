Электронный преподаватель: девять приложений для изучения математики, английского и украинского

ЭП предлагает подборку мобильных приложений, благодаря которым дошкольники и школьники могут получать знания в удобной форме. (укр)

Минулого року американська неурядова організація ParentsTogether провела дослідження залежності дітей від мобільних пристроїв. Опитування батьків показало, що половина дітей щодня проводить перед екранами смартфонів, планшетів, комп’ютерів, телевізорів понад 6 годин, а кожна четверта — більше ніж по 8 годин.

Аналогічні дані наводить застосунок Bosco, який призначений для відстеження активності дітей в смартфонах. Їх дослідження показало: до лютого 2020 року діти щодня користувалися телефонами в середньому по 4,5 години, а після закриття шкіл на карантин показник зріс до 9 годин.

Більшість батьків розуміють, що їх діти проводять перед екранами смартфонів в рази більше часу, ніж рекомендують фахівці — від 40 хвилин до 1,5 години на день. Проте далеко не всім вдається дотримуватись цих рекомендацій.

Між тим, в останній час фахівці почали визнавати, що цифрові технології не можна сприймати лише в негативному контексті. Тепер вони вважають, що в деяких випадках час проведений дитиною перед екраном можна розцінювати як корисний.

Корисним онлайн-часом є години, які дитина проводить для навчання чи вдосконалення навичок роботи з різними цифровими інструментами, наприклад:

навчальними відео чи презентаціями під час дистанційної освіти;

робота із Google-документами та пошуковими системами;

опрацювання інформації в різних форматах (презентації, графіки чи таблиці, таймлайни);

живого відео чи голосового спілкування з друзями та рідними.

Враховуючи це, ЕП вирішила скласти добірку мобільних застосунків, завдяки яким дитина дошкільного віку і початкової школи може провести час перед екраном з користю й отримати знання, які стануть корисними в подальшому навчанні.

Для цього було обрано по три застосунки з трьох ключових шкільних предметів: математика, англійська мова та українська мова. В добірку потрапили програми з рейтингом відгуків вище 4,5.

Не дивлячись на величезну кількість додатків і високу конкуренцію серед розробників, виявилось, що якісних освітніх інтерактивних програм в Google Play не так багато, як можна було б очікувати. Ще менше таких програм в App Store.

Математика

Смішна їжа 123! Дитячі ігри Математика для дітей

Популярна гра для дітей віком від 3 до 5 років розроблена творчою групою "MAGE". Персонажі гри допоможуть малюкові вивчити цифри від 1 до 10, навчитися рахувати та порівнювати числа.

Завдяки численним підказкам, дитина може грати та навчатися навіть без допомоги батьків. В додатку є 15 навчальних міні-ігор. Наприклад:

"Тортик з цифрами" — потрібно прикрасити іменинний пиріг кремовою цифрою. Навчає написанню цифр.

"Магазин" — потрібно купувати продукти в магазині: а отже рахувати їжу та монетки. Навчає рахуванню від 1 до 10.

"Веселий тир" — навчає цифрам до 10. Потрібно стріляти по повітряних кулях і вивчати цифри. Гра розвиває дрібну моторику рук, увагу та реакцію.

"Чарівний город" — потрібно виростити на чудо-городі живі овочі та порахувати їх. Вчить писати цифри, рахувати.

"Готуємо печиво" — потрібно приготувати та пригости математичним печивом звірят.

Завантажити застосунок можна як в Google Play, так і в App Store.

В безплатній версії 3 міні ігри. Аби отримати доступ до всіх 15 ігор, потрібно придбати повну версію програми за 60 гривень.

Кумедна Таблиця Множення - Математична гра

Розробники пропонують дитині в грайливій формі вивчити таблицю множення чи використовувати гру у якості тренажера. В грі передбачена таблиця множення чисел від 0 до 12.

Під час навчання дитині потрібно пройти 76 різноманітних рівнів, поділених на 11 епізодів.

Також в грі використовуються:

прийоми для розвитку пам'яті: інтервальне повторення та комбінації прикладів з різним видом введення (вибір відповіді з варіантів та повне введення);

адаптивний алгоритм, який обирає приклади на підставі статистики минулих відповідей (наголошуючи на прикладах, які викликають труднощі);

можливість купівлі 30 видів одягу та аксесуарів для головного героя, що додатково мотивує дитину.

Перші три рівні в грі безплатні, а всі інші відкриваються після сплати 140 гривень.

Завантажити застосунок можна в Google Play та App Store.

Photomath

Надзвичайно корисний застосунок для школярів і особливо для батьків, які далекі від математики, але прагнуть допомогти своїм дітям з домашнім завданням, або перевірити правильність його виконання.

Розробники заявляють, що застосунок допомагає вчитися вирішувати математичні завдання, перевіряти домашні завдання та готуватися до майбутніх шкільних іспитів та навіть іспитів ACT/SAT (American College Testing/Scholastic Assessment Test) необхідних для вступу до університетів США.

Працює він дуже зручно: потрібно навести камеру смартфону чи планшету на рукописну чи печатну формулу, і Photomath розіб’є кожне завдання на прості, зрозумілі кроки. Таким чином користувач легко зрозуміє кроки вирішення рівняння.

Застосунок підтримує понад 30 мов, сканує друковані й рукописні завдання, пропонує декілька покрокових методів вирішення завдань.

Photomath працює з базовою математикою і початковою алгеброю: арифметика, цілі числа, дроби, десяткові числа, ступеня, коріння, фактори. Працює з алгеброю, тригонометрією, початковим математичним аналізом.

Основні функції застосунку безплатні. Для тих, хто хоче глибше зануритися в математику, є платна підписка на додаток Photomath Plus від 5 дол. до 10 дол. на місяць.

Завантажити застосунок можна в Google Play та App Store.

Англійська мова

Duolingo

100 млн завантажень, 12 млн відгуків і рейтинг 4,7 в Google Play — ці цифри краще за все говорять про популярність і якість застосунку, який розвивається вже 10 років.

Duolingo в ігровій формі навчає англійській мові. При цьому його інтерфейс і форма навчання буде комфортна і зрозуміла як маленьким дітям, так і дорослим.

Застосунок навчає читати, розмовляти, писати та сприймати на англійську на слух. Гра починається з найнижчого рівня і поступово ускладнюється. В ній присутня добре продумана система мотивації. Можна планувати тривалість уроків та їх інтервали.

Посилаючись на дослідження, розробники стверджують, що 34 години, проведених з Duolingo, дорівнюють ефективності семестру в університеті.

Застосунок безплатний завдяки періодичному показу реклами користувачам. Рекламу можна вимкнути придбавши індивідуальну підписку Plus за 190 грн на місяць, або сімейну підписку на 2-6 учасників за 48 грн на місяць для кожного користувача.

Крім позбавлення від реклами підписка вмикає функцію "Робота над помилками", яка показує в чому саме помилився користувач, надавши неправильну відповідь.

Завантажити застосунок можна в Google Play та App Store.

Lingualeo

Популярний застосунок для вивчення англійської мови з обмеженим безплатним функціоналом. Його інтерфейс орієнтований перш за все на дорослих і учнів старших класів.

Lingualeo пропонує 12 типів словникових тренувань, вправи з граматики, тематичні курси, навчання по відео з Інтернету, актуальні статті та книги мовою оригіналу, змагання з іншими учнями.

Підписка коштує 62-179 грн на місяць, в залежності від того, платить користувач одразу за рік, чи за один місяць. Розробники дозволяють 7 днів безплатно користуватися платним функціоналом.

Завантажити застосунок можна в Google Play та App Store.

Puzzle English

Якісний застосунок з сучасними й цікавими вправами для покращення сприйняття англійської на слух, поповнення словникового запасу, покращення навичок читання та письма.

Метод навчання заснований на роботі з пазлами, якими виступають англійські слова. Наприклад:

"відеопазли" та "аудіопазли" — це вправи, які навчать розуміти англійську мову на слух.

"граматика" — відеоуроки із завданнями, в яких викладачі Puzzle English простою мовою пояснюють правила англійської.

"транслейти" — вправи для відпрацювання навички письмового перекладу.

"перекладач дня" — потрібно перекладати короткі цитати та меми. Кожен день нова картинка.

"багаж слів" — потрібно слухати диктора, збирати слова за літерами й дізнаватися їх переклад.

Застосунок більше підійде учням старших класів.

Завантажити застосунок можна в Google Play та App Store.

Українська мова

Mondly

Цей застосунок розроблений румунською студією mondly і з огляду на лаконічний інтерфейс, орієнтований скоріше на дорослих школярів. Він вчить українській мові за допомогою базових діалогів між двома людьми.

Розробники стверджують, що таким чином користувач буде дуже швидко запам'ятовувати основні слова і використовувати їх для побудови речень та фраз. Після закінчення 45-хвилинного модуля користувач зможе відтворити діалоги власним голосом.

"Це найефективніший метод вивчення української мови. Нова система розпізнавання мови та алгоритм повторень гарантують ефективне вивчення мов за допомогою цього додатку", — кажуть розробники.

Перші кілька уроків в застосунку можна пройти безплатно. Надалі потрібно купувати підписку, яка відкриває подальші уроки й додатковий контент.

Завантажити застосунок можна в Google Play.

Вчити українську - 15.000 слів

Завдяки барвистим ілюстраціям, додаток може бути цікавим навіть для дошкільнят. Він, як стверджують розробники, допоможе навчити читати, писати й говорити українською.

Програма вміщує понад 6 тис. українських слів — дієслова, прикметники, які поділені на 10 рівнів та 200 тем. А також вміщує 1,25 тис. українських фраз, які частіше за все вживаються. Найважливіші фрази для щоденних розмов та подорожей, поділені на 7 рівнів та 120 тем.

Секрет навчання через цей додаток, за словами розробників, полягає в компонуванні алфавіту та всіх правил читання, всіх необхідних слів та практичного словника із фразами в одному місці. Програма навіть вміє розпізнавати голос, завдяки чому вчить правильній вимові.

"Це дозволяє нашим користувачам прочитати слово чи фразу, проасоціювати її з ілюстрацією та повторювати її за допомогою ігор, які покращують навички прослуховування, правопису та розмовні навички", — кажуть представники студії FunEasyLearn, що створила застосунок.

За місячну плату в 42-84 грн в ньому можна прибрати рекламу, отримати пакет підказок, які показують правильні відповіді в іграх, розблокувати всі 6 тис. слів і 1,25 тис. фраз.

Завантажити застосунок можна в Google Play.

Р.І.Д.

Неординарний застосунок, який роз’яснює значення специфічних українських слів і коротко описує історію появи цих слів. Мета проєкту — покращення та поглиблення знань українського слова, культури, історії на теренах країни та поза її межами.

"Слово — життєвоважлива одиниця мови, яка містить у собі базові знання та набутий культурно-історичний досвід усього народу. Саме тому слово стало основою проєкту, як ключ, що має відкрити в душі кожного українця відчуття самоідентифікації та усвідомлення переданої предками спадщини", — зазначає розробник застосунку Максим Тимчий.

Застосунок пропонує кожному збагатити свій словниковий запас смачними, колоритними словами, які конкуруватимуть із заїждженим повсякденним мовленням. Водночас користувач має можливість дізнатися етнокультурні особливості окремих областей та країни в цілому.

Застосунок безплатний, але кожен за бажанням може допомогти проєкту як фінансово, так і запропонувати нове слово, чи ідею подальшого розвитку.

Завантажити застосунок можна в Google Play.