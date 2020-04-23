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Під час карантину попит на смартфони впав на 30% — Allo Group

Четвер, 23 квітня 2020, 13:51
 

Під час карантину упав попит на смартфони та побутову техніку - приблизно на 30%.

Про це заявив голова ради директорів Allo Group Дмитро Деревицький  під час онлайн-дискусії Європейської Бізнес Асоціації.

За його словами, наразі закрито 20% магазинів, тому кількість онлайн-продажів - зростає.

"На сьогодні їх частка становить 56%, до карантину цифра складала близько 40%. Впав попит на смартфони, побутову техніку, приблизно на 30%", - сказав Деревицький.

Проте, за його словами, підвищився попит на товари, якими можна користуватися вдома (фени, машинки для гоління), спортивні тренажери для дому.

"Після карантину очікується зростання попиту на товари для підтримки здорового способу життя – смарт годинники, трекери, техніку для приготування їжі вдома, тощо. В планах компанії – і надалі розвивати онлайн, ІТ, маркетплейси", - додали в Allo Group.

Економічна правда

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гаджети торгівля карантин бізнес

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