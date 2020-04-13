Трафик в воздушном пространстве Украины в марте упал на 37,5% — "Украэрорух"

В марте 2020 года воздушный трафик упал на 37,5% по сравнению с показателем марта 2019 года.

Об этом сообщает "Украэрорух" со ссылкой на данные Евроконтроля.

"Однако следует понимать, что этот процент учитывает незначительное уменьшение объемов воздушного движения в первой половине месяца и стремительную динамику его снижения во второй половине", - говорится в сообщении.

При этом, за последнюю неделю марта количество полетов в украинском небе уменьшилось на 96%.

"Всего в марте 2020 Украэрорух обслужил 13 323 полета, из которых 1443 - внутренние (-44,9% по сравнению с мартом прошлого года), 6653 - международные (-41,1 %) и 5227 - транзитные (-29,5%).

Мировая динамика объемов воздушного движения, и в частности в Европейском регионе, продолжает снижаться вследствие запрета авиасообщения во многих странах из-за мер противодействия COVID-19", - добавили в "Украэрорухе".

Экономическая правда