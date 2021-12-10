Авиаттрафик над Украиной в ноябре возобновился на 87% от докризисного уровня

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В ноябре 2021 года в воздушном пространстве Украины выполнили 19 942 рейса, что составляет 87,2% от объемов аналогичного периода 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба "Украэроруха" в Facebook.

При этом украинские авиакомпании в ноябре 2021 года совершили 5 926 полетов (на 22,8 % меньше по сравнению с ноябрем докризисного 2019 года), иностранные - 14 016 полетов (менее на 7,7 %).

"Внутренние полеты составляют 2611 рейсов (+15,4% по сравнению с соответствующим периодом 2019 года), международные - 9940 рейсов (-17,3%), транзитные - 7391 рейс (-13,9%).

Однако ожидаемое в последний месяц осени началось сезонное снижение авиатрафика – в октябре количество рейсов составляло 25 090", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по выводам специалистов Евроконтроля, темпы восстановления авиатрафика в европейском регионе начали снижаться, в частности, из-за выявления нового штамма коронавируса Omicron и введения новых ограничений на полеты в Южно-Африканский регион и страны Европы.

По обновленному прогнозу Евроконтроля, объем авиатрафика в европейском регионе в декабре составляет 74% от докризисного 2019 года, однако еще в октябре по базовому сценарию этот объем составлял 82%.

"В Украине положительная динамика увеличения трафика обязана постепенному восстановлению транзитного потенциала", - добавляют в "Украэрорухе".

Динамика количества полетов в воздушном пространстве Украины с начала 2021 года: октябрь – 25 090 рейсов, сентябрь – 26 241 рейс, август – 29 048 рейсов, июль – 26 952 рейса, июнь – 21 113 рейсов, май – 16 13 661 рейс, март – 12 160 рейсов, февраль – 8 758 рейсов, январь – 9 842 рейса.

Напомним:

В октябре 2021 года количество полетов в небе над Украиной достигло почти 84% от докризисного показателя.

В сентябре этого года авиатрафик в небе над Украиной стабилизировался на уровне 76% от сентябрьского объема докризисного 2019 года.

Экономическая правда