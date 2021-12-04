СМИ: "открытое небо" с ЕС заработает не раньше января

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Соглашение о совместном авиационном пространстве между Украиной и ЕС, которые должны были заработать в декабре, переносятся на срок не раньше января.

Об этом ЦТС сообщили в Министерстве инфраструктуры.

Издание напоминает, что нна момент подписания соглашения предполагаемой датой либерализации сообщения на международных маршрутах называлось 1 декабря. Для этого в ноябре Украине и ЕС необходимо было завершить согласовательные процедуры и обменяться соответствующими нотами.

"Только после их завершения и обмена нотами, с первого дня месяца, следующего за датой последней ноты, в которой стороны сообщили друг другу об окончании соответствующих национальных процедур, мы сможем перейти к временному применению соглашения", - отмечают в министерстве.

"Однако в связи со сдвинувшимися сроками согласования дата вступления в силу соглашения о САП сместится минимум на один месяц, то есть на январь 2022 года.

Пока что все еще продолжаются согласовательные процедуры с обеих сторон, ЕС и Украины, для временного применения соглашения", - говориться в публикации.

Напоминаем:

Украина и Европейский Союз подписали долгожданное соглашение об "открытом небе".

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