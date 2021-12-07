Испанский лоукостер Vueling начал рейсы в "Борисполь"

фото: аэропорт борисполь

Испанский лоукост-перевозчик Vueling приступил к пассажирским рейсам регулярного сообщения между Парижем и Киевом (международный аэропорт "Борисполь").

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

"Мы рады приветствовать в нашей авиационной семье еще одну авиакомпанию – Vueling Airlines. С сегодняшнего дня в аэропорт "Борисполь" осуществляют перевозки 38 авиакомпаний по 118 направлениям.

Это свидетельствует о скором возобновлении пассажирских перевозок, а также о том, что наша стратегия привлечения новых перевозчиков и расширения сети - работает и приносит определенные результаты", - заявил гендиректор аэропорта Алексей Дубревский.

Компания Vueling летает в аэропорт "Борисполь" из парижского аэропорта Орли.

Отмечается, что авиаперевозчик выполняет рейсы из Киева дважды в неделю - по вторникам и по воскресеньям. Стоимость билета стартует от 30 евро в одну сторону.

Флот авиакомпании состоит из самолетов типа A320 и А319.

"На первом рейсе, состоявшемся 5 декабря, в международный аэропорт "Борисполь" прилетело 63 пассажира и вылетело в обратном направлении - 149", - добавили в аэропорту.

Vueling – испанский low-cost перевозчик, авиакомпания группы IAG (Международная Группа Авиакомпаний). Компанию признали лучшей из 350 перевозчиков Европы в 2021 году в рамках "World Airline Awards 2021".

Экономическая правда