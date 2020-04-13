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Трафік у повітряному просторі України в березні впав на 37,5% — "Украерорух"

Понеділок, 13 квітня 2020, 14:15
 

У березні 2020 року повітряний трафік упав на 37,5% порівняно з показником березня 2019 року.

Про це повідомляє "Украерорух" з посиланням на дані Євроконтролю.

"Проте слід розуміти, що цей відсоток враховує незначне зменшення обсягів повітряного руху в першій половині місяця і стрімку динаміку його зниження у другій половині", - йдеться у повідомленні.

При цьому, за останній тиждень березня кількість польотів в українському небі зменшилась на 96%.

 

"Загалом у березні 2020 року Украерорух обслужив 13 323 польоти, з яких 1 443 – внутрішні (-44,9% порівняно з березнем минулого року), 6 653 – міжнародні (-41,1%) і 5 227 – транзитні (-29,5%).

Світова динаміка обсягів повітряного руху, і зокрема в Європейському регіоні, продовжує знижуватись внаслідок заборони авіасполучення у багатьох країнах через заходи протидії COVID-19", - додали в "Украерорусі".

Економічна правда

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