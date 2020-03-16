Новости 16 марта: дополнительная выплата пенсионерам, кредитные каникулы и вывоз 2 миллионов масок
О дополнительной тысяче гривень пенсионерам. Президент Владимир Зеленский заявил, что граждане, которые получают пенсию размером меньше 5 тыс гривень должны получить доплату - 1 тыс гривень.
О кредитных каникулах. Президент Владимир Зеленский ожидает от банков введения кредитных каникул.
О вывозе 2 миллионов масок. Глава таможни Максим Нефьодов заявил, что ведомством не зафиксировано вывоза 2 миллиона масок, которые должны быть проданы за наличные в Словакию, но позже были перехвачены покупателем из Германии.
О новом обвале нефти. Цена нефти марки Brent в ходе торгов на бирже ICE опустилась ниже 31 доллара за барель впервые с февраля 2016 года.
Об экстренном снижении ставки американским центробанком. Федеральная резервная система США на внеплановом заседании 15 марта экстренно снизила базовую процентную ставку на 1 процентный пункт - до целевого диапазона 0-0,25%.
О шагах МВФ против коронавируса. Международный валютный фонд готов мобилизовать кредитный потенциал на 1 триллион долларов для помощи странам в борьбе с коронавирусом.
О Приватбанке. Высокий суд Англии и Уэльса подтвердил механизм выплат по арбитражным решениям, вынесенными Лондонским международным арбитражным судом.
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