Новини 16 березня: додаткова виплата пенсіонерам, кредитні канікули та вивезення 2 мільйонів масок

Про додаткову тисячу гривень пенсіонерам. Президент Володимир Зеленський заявив, що громадяни, які отримують пенсію розміром менше 5 тисяч гривень отримають доплату - 1 тисячу гривень.

Про кредитні канікули. Президент Володимир Зеленський очікує від банків запровадження кредитних канікул.

Про вивезення 2 мільйонів масок. Очільник митниці Максим Нефьодов заявив, що відомством не зафіксовано вивезення 2 мільйонів масок, які мали бути продані за готівку до Словаччини, але пізніше були перехоплені покупцем з Німеччини.

Про новий обвал нафти. Ціна нафти марки Brent під час торгів на біржі ІСЕ опустилась нижче 31 долара за барель уперше з лютого 2016 року.

Про екстрене зниження ставки американським центробанком. Федеральна резервна система США на позаплановому засіданні 15 березня екстрено знизила базову процентну ставку на 1 процентний пункт - до цільового діапазону 0-0,25%.

Про кроки МВФ проти коронавірусу. Міжнародний валютний фонд готовий мобілізувати кредитний потенціал на 1 трильйон доларів для допомоги країнам в боротьбі з коронавірусом.

Про Приватбанк. Високий суд Англії та Уельсу підтвердив механізм виплат за арбітражними рішеннями, винесеними Лондонським міжнародним арбітражним судом.

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Збільшення видатків на пенсії чи все-таки секвестр: як коронавірус змінить бюджет країни

Перед новим урядом стоїть нетривіальне завдання: змінити держбюджет так, щоб вистачило коштів на підвищення пенсій і ліквідацію наслідків впливу коронавірусу на економіку.