Нефьодов прокомментировал заявление премьера Словакии о закупке 2 миллионов украинских масок "кэшем"

Глава таможни Максим Нефьодов заявил, что ведомством не зафиксировано вывоза 2 миллиона масок, которые по словам премьера Словакии Петера Пеллегрини сначала должны быть проданы за наличные в Словакию, но позже были перехвачены покупателем из Германии.

Об этом он сообщил в ответе на комментарии на своей странице в Facebook.

"Мы не видим подобного в статистике. В Германию поехало всего 690 тыс масок с начала года, маленькими партиями, в основном, различных брендов и типов - от медицинских до строительных и спортивных", - комментирует Нефьодов заявление Пеллегрини, отвечая на комментарии на своей странице.

На другой вопрос в комментариях солгал ли в своем заявлении премьер Словакии, Нефьодов ответил:

"Вы (обращаясь к пользователю, который оставил комментарий - ЭП) придумали этот кэш и Германию. Такого не было".

Также в ответ на аналогичный комментарий Нефьодов добавил:

"Этой сделки не было, ничего не вывезено".

Напомним:

Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини заявил, что его страна планировала купить в Украине 2 миллиона штук медицинских масок, но их перехватил немецкий покупатель.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, если Словакия действительно пыталась купить маски, то планировала это в обход украинского законодательства, поскольку экспорт масок минимум до 6 июня запрещен.

"Нет сейчас в Европе страны, которая не охотилась бы во всем мире на маски и респираторы. Когда все закончится, я смогу рассказать много интересных историй на эту тему", - написал он в Facebook.

Экономическая правда