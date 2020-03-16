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Президент рассказал, кто из пенсионеров получит дополнительно 1 тысячу гривень из-за коронавируса

Понедельник, 16 марта 2020, 17:45
 

Президент Владимир Зеленский заявил, что граждане, которые получают пенсию меньше 5000 гривен должны получить доплату - 1000 гривень.

Об этом он сообщил в видеообращении к гражданам.

Также президент поручил Министерству финансов провести переговоры с Международным валютным фондом по поводу последствий преодоления коронавируса, и ожидает от банков введения кредитных каникул.

Экономическая правда

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Зеленский пенсии

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