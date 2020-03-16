Суд Англии подтвердил ограниченный характер выплат по евробондам Приватбанка

Высокий суд Англии и Уэльса подтвердил механизм выплат по арбитражным решениям, вынесенными Лондонским международным арбитражным судом.

Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка.

Отмечается, что судебное решение подтверждает арбитражные решения и механизм выплаты, утвержденный арбитражным судом, и означает, что в случае вступления в силу арбитражных решений, Приватбанк будет обязан осуществить выплату по еврооблигациям, выпущенным в 2010 и 2013 годах, только ограниченному классу держателей.

"Даже если Приватбанк будет обязан осуществить любые выплаты, такие выплаты будут существенно меньше совокупной суммы требований, заявленных доверительным управляющим в арбитражных разбирательствах. В случае успеха линии защиты Приватбанка о признании процедуры "bail-in" банк не будет обязан осуществлять никаких выплат вообще", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в рамках национализации ПриватБанка его обязательства перед специально созданной британской компанией (SPV) - эмитентом еврооблигаций - подлежали процедуре bail-in и были обменены на акции дополнительной эмиссии банка.

Речь идет о трех выпусках еврооблигаций: на 175 млн долларов по ставке 10,875% с погашением 28 февраля 2018 года, на 200 млн долларов по ставке 10,25% с погашением 23 января 2018 года, из которых 40 млн долларов было погашено в августе 2016 года, а также на 220 млн долларов по ставке 11% (облигации субординированного долга) с погашением в 2021 году.

Эмитентом еврооблигаций с погашением в январе и феврале 2018 года выступило зарегистрированное в Великобритании специальное предприятие (special purpose vehicle, SPV) UK SPV Credit Finance plc.

Еврооблигации с погашением в 2021 году были эмитированы через ICBC Standard Bank Plc (Великобритария), однако во время их реструктуризации этот долг был переоформлен на UK SPV Credit Finance plc.

После национализации Приватбанка компания-эмитент ценных бумаг осталась в его собственности.

В начале октября 2017 года ПриватБанк сменил трасти (доверенное лицо) по еврооблигациям на 175 млн долларов с погашением 28 февраля 2018 года и на 200 млн долларов с погашением 23 января 2018 года.

С 3 октября 2017 года новым доверителем выступает Madison Pacific Trust Limited вместо Deutsche Trustee Company Limited (Великобритания).

В свою очередь, Национальный банк 27 октября 2017 года согласовал изменение структуры банковской группы Приватбанк.

Из ее состава исключены SIA "PrivatLizings" (Латвия), ООО "Приватофис" (Днепр), UK SPV Credit Finance PLC и Ukraine Mortgage Loan Finance NO.1 PLC (Великобритания).

Madison Pacific Trust Limited 2 ноября 2017 года уведомил банк о досрочном взыскании задолженности по евробондам.