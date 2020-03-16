ФРС экстренно снизила базовую ставку почти до нуля

Федеральная резервная система США на внеплановом заседании 15 марта экстренно снизила базовую процентную ставку на 1 процентный пункт - до целевого диапазона 0-0,25%.

Об этом сообщается на сайте ФРС.

Отмечается, что это сделали с целью защиты экономики от воздействия пандемии коронавируса.

В ФРС рассчитывают сохранить ставку на этом уровне "до тех пор, пока она не будет уверена, что экономика пережила последние события".

"ФРС США готова использовать полный спектр инструментов для поддержки притока кредитов в домохозяйства и предприятия и тем самым способствовать достижению максимальных целей занятости и стабильности цен.

Для поддержания бесперебойного функционирования рынков казначейских ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, в течение ближайших месяцев ФРС увеличит свои запасы казначейских ценных бумаг как минимум на 500 млрд долларов, ипотечных облигаций - минимум на 200 млрд долларов", - говорится в сообщении.

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Напомним:

Обострение ситуации с коронавирусом 12 марта стало причиной крупнейшего обвала индексов (Dow Jones, S&P 500) на фондовом рынке США с 1987 года.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

Фондовые индексы стран Западной Европы упали до минимума с февраля 2016 года в четверг по итогам заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которые разочаровали инвесторов; торги в США останавливали второй раз на этой неделе.

Самый длинный в истории "бычий рынок", который начался в США 9 марта 2009 года, завершился. 11 марта фондовый индекс Dow Jones упал на 5,9% до 23 553,22, S&P 500 в среду упал на 4,9% до 2741,38,

Как заявила руководительница Европейского центробанка Кристин Лагард, из-за коронавируса Европу ожидает экономический шок 2008 года, если страны ЕС не примут срочных мер в ответ на распространение вируса.

Банк Англии экстренно понизил базовую процентную ставку на 0,5 процентного пункта – до 0,25%.

3 марта Федеральная резервная система США внепланово снизила процентную ставку на 0,5 процентного пункта в попытке сгладить последствия для экономики от эпидемии коронавируса.