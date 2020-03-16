Впервые за 4 года цена нефти Brent упала ниже 31 долларов за баррель

Цены на нефть в понедельник 16 марта, вернулись к снижению после роста в пятницу, 13 марта, - цена нефти марки Brent в ходе торгов на бирже ICE опустилась ниже 31 долларов за барель впервые с февраля 2016 года.

Об этом свидетельствуют данные торгов.

В ходе торгов стоимость барреля Brent опускалась до 30,88 долларов. По состоянию на 13:16 стоимость барреля Brent на бирже ICE составила 30,64 долларов за баррель, что на 3,21 доллара (9,48%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной бирже к этому времени подешевел на 2,1 доллара (6,62%) - до 29,63 долларов за баррель.

По состоянию на 15:40 стоимость барреля Brent составила 29,7 долларов, WTI - 29 долларов за баррель.

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Напоминаем:

Стоимость Brent на торгах в Лондоне 10 марта выросла на 6%, по данным Market Watch котировки достигли отметки 36,54 доллара что на 2,17 доллара больше, чем после возобновления торгов.

Основные фондовые индексы США на открытии торгов обвалились на фоне срыва сделки о добыче нефти в рамках ОПЕК+ и распространении коронавируса.

Цены на нефть на азиатских рынках обвалились более чем на 31% в начале торгов в понедельник, 9 марта, на фоне провалов переговор в ОПЕК+.

Международное рейтинговое агентство S&P Global снизило прогноз средней цены нефти марки Brent на 2020 год до 40 долларов за баррель.