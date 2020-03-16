Зеленский поручил Минфину провести переговоры с МВФ, а банкам - начать кредитные каникулы

Президент Владимир Зеленский поручил Министерству финансов провести переговоры с Международным валютным фондом по поводу последствий преодоления коронавируса, и ожидает от банков введения кредитных каникул.

Об этом он сообщил в видеообращении к гражданам.

"Министерство финансов провести переговоры с МВФ и другими международными партнерами о предоставлении финансовой поддержки для преодоления последствий коронавируса.

Ожидаем в ближайшее часов ожидаем от НБУ, Минфина и государственных и коммерческих банков программу кредитных каникул для малого и среднего бизнеса.

А также концепцию налоговых изменений.

Кроме этого граждане, получающие пенсию меньше 5000 гривен должны получают доплату - 1000 гривень", - заявил Зеленский.

Также президент приказал ограничить экспорт продуктов питания по определенному Кабинетом министров перечнем.

Экономическая правда