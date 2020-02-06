В НБУ рассказали, сколько уже изъяли монет мелких номиналов

За 4 месяца после прекращения обращения монет мелких номиналов (номиналом 1,2 и 5 копеек) НБУ изъял около 23,2 млн таких монет.

Об этом сообщили в Национальном банке в ответ на запрос hromadske.

Отмечается, что общая номинальная стоимость таких монет составляет около 1 миллиона гривен.

В НБУ подчеркнули, что с 1 октября 2019 года монеты мелких номиналов перестали быть деньгами - ими больше нельзя рассчитываться. Но все еще можно обменять на деньги действительных номиналов.

"Банки Украины будут осуществлять обмен физическим лицам монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек на монеты и банкноты всех номиналов, находящихся в обращении, в суммах, кратных 10 копейкам, без взимания платы за проведение такого обмена до 30 сентября 2020 года", - подчеркнули в НБУ.

За 4 месяца НБУ изъял 27,9 млн монет номиналом 25 копеек.

"Изъятые из обращения монеты НБУ утилизирует. Лом монет отправляется на переплавку", - говорится в сообщении.

Напомним:

На одного украинца в начале 2020 года приходится 70 гривневых банкнот и 182 монеты.