НБУ зафиксировал опасную концентрацию непрофильных активов в четырех банках

Концентрация непрофильных активов в отдельных банках является угрожающей, что для некоторых из них создает риск нарушения нормативов.

Об этом говорится в отчете о финансовой устойчивости Национального банка.

"Семь банков концентрируют две трети всего имущества. Для некоторых это создает риск нарушения нормативных требований. У четырех банков объем непрофильных активов превышает основной капитал.

Банки, затягивающие продажу непрофильных активов, стоят перед рядом проблем. Их рентабельность ниже, а значит, им труднее самостоятельно генерировать капитал, поддерживать свою платежеспособность и увеличивать объемы кредитования. Кроме того, наличие значительной концентрации непрофильных активов ухудшает ликвидность банков", – говорится в документе.

НБУ отметил, что с начала 2021 года общий объем непрофильных активов снизился всего на 2,5 млрд грн. По состоянию на конец октября 2021 общая сумма непрофильных активов составила 17,3 млрд грн.

Экономическая правда