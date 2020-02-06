У НБУ розповіли, скільки уже вилучили монет дрібних номіналів

"Банки України будуть здійснювати обмін фізичним особам монети номіналами 1, 2 та 5 копійок на монети і банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, в сумах, кратних 10 копійкам, без стягнення плати за проведення такого обміну до 30 вересня 2020 року", - підкреслили в НБУ.

За 4 місяці НБУ вилучив 27,9 млн монет номіналом 25 копійок.

"Вилучені з обігу монети НБУ утилізовує. Брухт монет відправляється на переплавку", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

На одного українця на початок 2020 року припадає 70 гривневих банкнот, та 182 монети.