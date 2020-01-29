В НБУ рассказали, сколько гривневых банкнот и монет приходится на одного украинца

На одного украинца в начале 2020 года приходится 70 гривневых банкнот и 182 монеты.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка в Facebook.

Отмечается, что по состоянию на 1 января 2020 в наличном обращении страны находилось 425 млрд грн наличных, в том числе монет - 2,6 млрд грн (13,4 млрд штук) и банкнот - 422,3 млрд грн (2,9 млрд штук).

"Это на 6,2% больше, чем на начало прошлого года (400,1 млрд грн по состоянию на 1 января 2019 года)", - говорится в сообщении.

"Увеличение объемов наличных денег в обращении в течение 2019 года обусловлено потребностями растущей экономики Украины в средствах расчета.

Однако спрос на наличные сдерживался дальнейшим развитием безналичных платежей. Благодаря этому средний уровень наличных в экономике снизился с 9,5% в 2018 году до 8,9% в 2019 году (по оперативным оценкам НБУ)", - рассказали в Нацбанке.

Среднее количество монет, приходящихся на одного украинца, снизилось за год на 41% (вследствие изъятия из обращения разменных монет номиналами 1, 2 и 5 копеек и прекращения выдачи монет номиналом 25 копеек с 1 октября 2019 года).

Подчеркивается, что больше всего в наличном обращении банкнот номиналом 200 гривен и разменных монет номиналом 10 копеек (23,4% и 28,9% соответственно).

В то же время в наличном обращении страны уже находится почти 4 млн штук (0,13%) банкнот высокого номинала 1000 гривен, которые были введены в обращение с 25 октября 2019 года.

Экономическая правда