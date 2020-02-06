Украина и Беларусь договорились либерализировать автоперевозки

Украина и Беларусь подписали межправительственное соглашение, освобождающее от разрешительной системы автомобильные перевозки грузов и пассажиров в нерегулярном сообщении.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.

Сообщается, что Беларусь стала третьей страной, с которой подписано полную либерализацию грузовых перевозок.

До этого в мае 2016-го такой документ был подписан со Швейцарией, а в июне 2019-го - с Великобританией.

В ведомстве отмечают, что это уменьшит финансовую нагрузку для перевозчиков.

"Еще 2 года назад, двусторонние разрешения Республики Беларусь были в чрезвычайном дефиците, а подписание протокола нивелирует любые риски создания дефицита разрешений на этом направлении в будущем", - заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Напомним, в октябре Криклий заявил, что первые перевозки внутренним водным транспортом из Беларуси в Украину могут состояться уже в следующем году.