Лукашенко угрожает Украине остановкой поставок энергоресурсов

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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в случае эскалации конфликта между Киевом и Москвой Беларусь прекратит поставки топлива и электроэнергии в Украину.

Об этом он сказал в интервью российскому пропагандисту Володимиру Соловьеву, передает "Коммерсантъ".

"Если вы (Украина - ред.) столкнетесь с Россией, мы будем не с вами. Мы отрежем всякие поставки не только ГСМ (горюче-смазочные материалы - ред.), с Россией вместе и электричество", - заявил Лукашенко.

В прошлом году, по данным консалтинговой группы "А-95", на Беларусь и Россию пришлось 62% всего украинского рынка дизтоплива.

Также на конец февраля запланирована работа энергосистемы Украины в изолированном от РФ и РБ режиме.

Напомним:

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусская и российская армии могут начать совместные боевые действия на востоке Украины.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал президента Украины Владимира Зеленского "безголовым" и "не имеющим стержня".

Беларусь с 7 февраля вводит запрет на железнодорожный транзит нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, загруженных на станциях "Литовских железных дорог".