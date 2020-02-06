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Україна та Білорусь домовились лібералізувати автоперевезення 

Четвер, 6 лютого 2020, 17:34
 

Україна та Білорусь підписали міжурядову угоду про автомобільне сполучення, яка звільняє від дозвільної системи автомобільні перевезення вантажів та пасажирів в нерегулярному сполученні.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури.

Повідомляється, що Білорусь стала третьою країною, з якою підписано повну лібералізацію вантажних перевезень. До цього в травні 2016 року такий документ було підписано зі Швейцарією, а в червні 2019 року -  з Великою Британією.

У відомстві зазначають, що це зменшить фінансове навантаження для перевізників.

 "Ще 2 роки тому, двосторонні дозволи Республіки Білорусь були в надзвичайному дефіциті, а підписання протоколу нівелює будь-які ризики створення дефіциту дозволів на цьому напрямку в майбутньому", - заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Нагадуємо, у жовтні Криклій заявив, що перші перевезення внутрішнім водним транспортом з Білорусі в Україну можуть відбутися вже з наступного року.

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