Первые речные перевозки из Беларуси возможны с 2020 года - Криклий

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что первые перевозки внутренним водным транспортом из Беларуси в Украину могут состояться уже в следующем году.

Об этом он сообщил на Tbilisi Silk Road Forum, сообщает пресс служба Мининфраструктуры.

Министр заявил, что ключевым фактором развития внутренней водной инфраструктуры должна стать законодательная база.

"Главным двигателем в области речного транспорта должен стать новый закон о внутренних водных путях. Вместе с украинскими парламентариями мы работаем над ним. Одновременно мы также осуществляем меры по либерализации речных перевозок. Это позволит увеличить объем перевозок грузов вдвое в ближайшие годы", - подчеркнул Криклий.

Он также анонсировал проведение работ по дноуглублению в рамках международного проекта Е-40, с помощью которого со следующего года будет возможность открыть речные перевозки из Беларуси.

"Если наши польские соседи поддержат этот проект, мы сможем совместить Балтийское, Черное и Каспийское море. Это большой вызов и мы уже начали необходимые процедуры. Надеюсь, со второй половины 2020 года мы будем готовы сделать первые перевозки внутренним водным транспортом из Беларуси до Черного моря", - отметил Криклий.

Он добавил, что реализация такого проекта позволит также уменьшить нагрузку на украинские автотранспортные пути, ведь увеличится доля речных грузовых перевозок.

Напомним:

Украинские и белорусские предприятия подписали контракты на более чем полмиллиарда долларов.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что главной задачей дальнейшего сотрудничества между Украиной и Беларусью является развитие речного судоходства на реках Припять и Днепр, в частности в рамках реализации проэкта водного пути Е-40.

Экономическая правда