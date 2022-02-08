Зеленский ответил Лукашенко на угрозы по остановке поставок энергоресурсов

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Президент Владимир Зеленский ответил на угрозы самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко прекратить поставки топлива и электроэнергии в Украину в случае эскалации конфликта между Киевом и Москвой.

Об этом он сказал во время пресс-конференции с президентом Франции Макроном.

"Недавно товарищ... один человек из Беларуси также заявил, если будет эскалация со стороны России, то они прекратят поставки в Украину энергоресурсов. Человек сказал эти слова, и как мы должны на это реагировать?

Я вам скажу, как я отреагировал. Я попросил предоставить мне статистику товарообмена между Украиной и Беларусью. У нас товарооборот на $6 миллиардов. И из них $1,5 миллиарда экспортирует Украина в Беларусь, 4,5 миллиарда экспортирует Беларусь в Украину", - заявил Зеленский.

"То есть если страны начинают ограничивать торговлю друг с другом, кто же от этого страдает? В данном случае пострадают просто люди. Если есть желание в Каменный век перейти, можно сделать так. Что-то запретит Беларусь, что-то запретит Украина.

Но кто страдает? Тем более, вы видите, в товарообороте в 6 миллиардов точно Украина не выиграет", - продолжил он.

Напомним:

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусская и российская армии могут начать совместные боевые действия на востоке Украины.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал президента Украины Владимира Зеленского "безголовым" и "не имеющим стержня".

Беларусь с 7 февраля вводит запрет на железнодорожный транзит нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, загруженных на станциях "Литовских железных дорог".

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в случае эскалации конфликта между Киевом и Москвой Беларусь прекратит поставки топлива и электроэнергии в Украину.

Экономическая правда