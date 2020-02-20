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В ЕС расширили права пассажиров о компенсации за отмены авиарейсов

Четверг, 20 февраля 2020, 20:35
 

Пассажиры имеют право требовать компенсацию в одной стране за стыковочный рейс, даже если задержка произошла в другой стране с другой авиакомпанией.

Такое решение принял Суд Европейского Союза.

Дело касалось рейса авиакомпании British Airways из Гамбурга в Лондон, а затем еще одного рейса из Лондона в Мадрид и далее в Сан-Себастьян компании Iberia. Рейс Мадрид-Сан-Себастьян был отменен.

Пассажиры обратились за компенсацией к компании Iberia через немецкое агентство. Однако суд Гамбурга не был уверен, может ли он рассматривать дело, поскольку задержка произошла в Испании, и иск был подан против авиакомпании, которая не участвовала в перевозке на маршруте Гамбург-Лондон.

Суд ЕС заявил, что, поскольку путешествие было забронировано по одному билету, "требования о компенсации за отмену последнего этапа путешествия могут быть переданы в суды места отправления первого этапа путешествия, даже если они предъявлены авиаперевозчику, ответственному за финальный этап".

Напомним, в декабре Суд Европейского Союза принял решение о том, что авиакомпании несут ответственность за несчастные случаи на своем самолете, даже если инциденты не связаны с их основной деятельностью.

Европейская правда

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