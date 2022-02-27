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ЕС полностью закрывает авиапространство для России

Воскресенье, 27 февраля 2022, 19:06

Евросоюз полностью закрывает авиапространство для России: запрещают самолеты российских компаний и зарегистрированные или контролируемые в РФ.

Об этом президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявления в ходе пресс-конференции.

Она пояснила, что санкции будут означать запрет российским самолетам на отправку или приземление на территории Евросоюза, а также полет над ним.

Это будет касаться всех самолетов, в частности частных, что означает конец частным перелетам российских олигархов в ЕС.

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авиаперевозки санкции война

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Экономическая правда
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