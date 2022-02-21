Еще две авиакомпании отменили рейсы из Киева
К ряду авиакомпаний, которые на фоне российской угрозы отменили свои рейсы в и из Украины, добавились Air France и Vueling.
Об этом министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил в ходе пресс-брифинга.
По его словам, в настоящее время обеспечено авиасообщение Украины с ключевыми европейскими городами.
МАУ уже открыла продажу билетов и увеличила емкость самолетов на дополнительных рейсах из Киева в Мюнхен и Женеву – это рейсы, которые временно отменила авиакомпания Lufthansa Group.
Немецкий авиаперевозчик в процессе передачи возможности перевозки пассажиров по ее рейсам в и из Украины компаниям-членам Star Alliance (LOT, SAS, Turkish Airlines и другие) и другим партнерам.
"Также решение об отмене собственных рейсов из Киева в Париж приняли компании Air France и Vueling", - сообщил Кубраков.
При этом, отметил он, МАУ будет продолжать рейсы по маршруту Киев — Париж на большем воздушном судне.
"Ситуация меняется каждый час, наша команда находится на постоянном контакте с украинскими и иностранными авиаперевозчиками", - добавил он.
Напоминаем:
Авиакомпании SAS, Austrian Airlines и Swiss отменили рейсы в Украину из-за угроз безопасности. Немецкая авиакомпания Lufthansa также приостанавливает все рейсы в и из Киева и Одессы с 21 по 28 февраля.
Министерство инфраструктуры по результатам переговоров с украинскими авиаперевозчиками объявило, что рейсы Lufthansa, которые были отменены, будет выполняться МАУ.
В настоящее время украинский авиаперевозчик SkyUp согласился выполнить перевозку пассажиров по приостановленным маршрутам в случае передачи прав на перевозку со стороны Lufthansa.
Кроме того, Мининфраструктуры ведет переговоры с украинскими авиаперевозчиками о возможности скорейшего запуска дополнительных рейсов на маршруты, которые Lufthansa Group не сможет оперировать.
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