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У ЄС розширили права пасажирів щодо компенсації за скасування авіарейсів

Четвер, 20 лютого 2020, 20:35
 

Пасажири мають право вимагати компенсацію в одній країні за стикувальний рейс, навіть якщо затримка сталася в іншій країні з іншою авіакомпанією.

Таке рішення прийняв Суд Європейського Союзу.

Справа стосувалася рейсу авіакомпанії British Airways з Гамбурга до Лондона, а потім ще одного рейсу з Лондона в Мадрид і далі в Сан-Себастьян компанії Iberia. Рейс Мадрид-Сан-Себастьян був скасований.

Пасажири звернулися за компенсацією до компанії Iberia через німецьке агентство. Однак суд Гамбурга не був упевнений, чи може він розглядати справу, оскільки затримка сталася в Іспанії, і позов був поданий проти авіакомпанії, яка не брала участі в перевезенні на маршруті Гамбург-Лондон.

Суд ЄС заявив, що, оскільки подорож була заброньована за одним квитком, "вимоги про компенсацію за скасування останнього етапу подорожі можуть бути передані в суди місця відправлення першого етапу подорожі, навіть якщо вони пред'явлені авіаперевізнику, відповідального за фінальний етап".

Нагадаємо, у грудні Суд Європейського Союзу виніс рішення про те, що авіакомпанії несуть відповідальність за нещасні випадки на своєму літаку, навіть якщо інциденти не пов'язані з їх основною діяльністю.

Європейська правда

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