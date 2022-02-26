Эстония закрывает свое авиапространство для российских компаний
Суббота, 26 февраля 2022, 12:55
Эстония запретит российским авиалиниям пользоваться авиапространством страны.
Об этом заявил министр экономических дел и инфраструктуры Таави Аас.
"Эстония присоединяется к инициативе Польши и запретит всем российским авиакомпаниям использовать наше воздушное пространство", - сказал он. Сейчас разрабатывается предложение, после которого запрет вступит в силу.
"Я приглашаю наших балтийских коллег сделать то же, чтобы отрезать Россию от европейского воздушного пространства", – сказал министр.
"Европа должна быть единственной и решительной в ответе на вторжение России в Украину. Слава Украине!", – добавил он.
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