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Эстония закрывает свое авиапространство для российских компаний

Суббота, 26 февраля 2022, 12:55

Эстония запретит российским авиалиниям пользоваться авиапространством страны.

Об этом заявил министр экономических дел и инфраструктуры Таави Аас.

"Эстония присоединяется к инициативе Польши и запретит всем российским авиакомпаниям использовать наше воздушное пространство", - сказал он. Сейчас разрабатывается предложение, после которого запрет вступит в силу.

"Я приглашаю наших балтийских коллег сделать то же, чтобы отрезать Россию от европейского воздушного пространства", – сказал министр.

"Европа должна быть единственной и решительной в ответе на вторжение России в Украину. Слава Украине!", – добавил он.

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Эстония авиаперевозки

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