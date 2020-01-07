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В Германии выпуск легковых авто упал до минимума за 22 года

Вторник, 7 января 2020, 13:10
 

В 2019 году с конвейеров немецких автозаводов сошло 4,7 миллиона легковых автомобилей - это на девять процентов меньше, чем годом ранее.

Об этом свидетельствуют данные Объединения немецкой автомобильной промышленности (VDA), передает DW.

Как свидетельствует статистика Международной организации автопроизводителей, это худший показатель с 1997 года.

Экспорт легковых авто также сократился - за пределы ФРГ продали 3,5 миллиона легковых автомобилей - это на 13% меньше показателя 2018 года. В Объединении немецкой автомобильной промышленности объясняют сокращение производства и экспорта ослаблением спроса на международном рынке.

В то же время количество регистраций новых автомобилей в 2019 году выросло на 5% и достигло 3,6 миллиона - из них почти 1,1 миллиона регистраций приходится на легковые авто иностранных производителей. В этом сегменте рост также составил 5%.

Напомним:

Немецкий автопроизводитель Daimler AG заявил, что отзывает в США 744 тысяч автомобилей Mercedes-Benz из-за дефекта раздвижной стеклянной крыши авто.

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авто Германия

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