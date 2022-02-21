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На дорогах заработали еще 24 комплекса автофиксации нарушений ПДД. Адреса

Понедельник, 21 февраля 2022, 13:15 - Алексей Павлыш
 
фото: мвд

На автодорогах Украины с 21 февраля начинают работу еще 24 комплекса автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

Об этом сообщают в МВД.

Новые комплексы, в частности, заработают на дорогах Киева, Сум, Винницы, Мукачево и Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Расположение приборов:

г. Киев (10 приборов контроля "КАСКАД")

  • ул. Братиславская, 9-Г, направление направления прибора ул. Крайняя;
  • просп. Голосеевский, 96, направление прибора ул. Маричанская;
  • просп. Голосеевский, 96 (напротив), направление направления прибора ул. Полковника Потехина;
  • просп. ул. Теодора Драйзера, 4, направление направления прибора ул. Николая Закревского;
  • ул. Теодора Драйзера, 9, направление направления прибора просп. Владимира Маяковского;
  • ул. Теодора Драйзера, 32, направление направления прибора просп. Владимира Маяковского;
  • ул. Наталии Ужвий, 1, направление направления прибора ул. Новомостицкая;
  • просп. Правды, 58, направление прибора ул. Светлицкого;
  • ул. Ярослава Ивашкевича, 5, направление направления прибора ул. Приорская;
  • ул. Автозаводская, 24/1, направление прибора ул. Коноплянская.

г. Сумы (2 прибора контроля "КАСКАД")

  • ул. Героев Крут, 1/3, направление направления прибора ул. Ивана Сирко;
  • ул. Кондратьева, 129, направление направления прибора ул. Прокофьева.

г. Винница (1 прибор контроля "КАСКАД")

  • ул. Пирогова, 61, направление прибора ул. Константина Василенко.

г. Мукачево (2 прибора контроля "КАСКАД")

  • ул. Ивана Франко, 74, направление направления прибора ул. Мира;
  • ул. Великогорная, 51, направление прибора ул. Томаша Масарика.

Закарпатская область (6 приборов контроля "КАСКАД")

  • на 95 км+424 автодороги Н-09, направление направления прибора пгт Буштино;
  • на 98 км+824 автодороги Н-09, направление направления прибора с. Бедевля;
  • на 33 км+714 автодороги М-23, направление направления прибора ул. Босоножки;
  • на 39 км+706 автодороги М-23, направление направления прибора ул. Молодежная;
  • на 0 км+907 автодороги М-23, направление направления прибора ул. Микеша;
  • на 0 км+694 автодороги Т-07-19, направление направления прибора ул. Центральная.

Ивано-Франковская область (3 прибора контроля "КАСКАД")

  • на 244 км+199 автодороги Н-09, направление направления прибора пгт Делятин;
  • на 240 км+283 автодороги Н-09, направление направления прибора ул. Грушевского;
  • на 227 км+233 автодороги Н-09, направление направления прибора с. Татаров.

Таким образом, с 21 февраля будут автоматически фиксировать правонарушения 270 приборов, расположенных в 25 городах и 16 областях.

С картой размещения можно ознакомиться на сайте МВД: https://cutt.ly/tTLVxH2.

Напомним:

Еще 20 комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД заработали на дорогах Украины с 27 августа.

На автомобильных дорогах Украины 3 сентября заработает еще 21 комплекс автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Экономическая правда

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