На дорогах заработали еще 24 комплекса автофиксации нарушений ПДД. Адреса

фото: мвд

На автодорогах Украины с 21 февраля начинают работу еще 24 комплекса автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

Об этом сообщают в МВД.

Новые комплексы, в частности, заработают на дорогах Киева, Сум, Винницы, Мукачево и Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Расположение приборов:

г. Киев (10 приборов контроля "КАСКАД")

ул. Братиславская, 9-Г, направление направления прибора ул. Крайняя;

просп. Голосеевский, 96, направление прибора ул. Маричанская;

просп. Голосеевский, 96 (напротив), направление направления прибора ул. Полковника Потехина;

просп. ул. Теодора Драйзера, 4, направление направления прибора ул. Николая Закревского;

ул. Теодора Драйзера, 9, направление направления прибора просп. Владимира Маяковского;

ул. Теодора Драйзера, 32, направление направления прибора просп. Владимира Маяковского;

ул. Наталии Ужвий, 1, направление направления прибора ул. Новомостицкая;

просп. Правды, 58, направление прибора ул. Светлицкого;

ул. Ярослава Ивашкевича, 5, направление направления прибора ул. Приорская;

ул. Автозаводская, 24/1, направление прибора ул. Коноплянская.

г. Сумы (2 прибора контроля "КАСКАД")

ул. Героев Крут, 1/3, направление направления прибора ул. Ивана Сирко;

ул. Кондратьева, 129, направление направления прибора ул. Прокофьева.

г. Винница (1 прибор контроля "КАСКАД")

ул. Пирогова, 61, направление прибора ул. Константина Василенко.

г. Мукачево (2 прибора контроля "КАСКАД")

ул. Ивана Франко, 74, направление направления прибора ул. Мира;

ул. Великогорная, 51, направление прибора ул. Томаша Масарика.

Закарпатская область (6 приборов контроля "КАСКАД")

на 95 км+424 автодороги Н-09, направление направления прибора пгт Буштино;

на 98 км+824 автодороги Н-09, направление направления прибора с. Бедевля;

на 33 км+714 автодороги М-23, направление направления прибора ул. Босоножки;

на 39 км+706 автодороги М-23, направление направления прибора ул. Молодежная;

на 0 км+907 автодороги М-23, направление направления прибора ул. Микеша;

на 0 км+694 автодороги Т-07-19, направление направления прибора ул. Центральная.

Ивано-Франковская область (3 прибора контроля "КАСКАД")

на 244 км+199 автодороги Н-09, направление направления прибора пгт Делятин;

на 240 км+283 автодороги Н-09, направление направления прибора ул. Грушевского;

на 227 км+233 автодороги Н-09, направление направления прибора с. Татаров.

Таким образом, с 21 февраля будут автоматически фиксировать правонарушения 270 приборов, расположенных в 25 городах и 16 областях.

С картой размещения можно ознакомиться на сайте МВД: https://cutt.ly/tTLVxH2.

Напомним:

Еще 20 комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД заработали на дорогах Украины с 27 августа.

На автомобильных дорогах Украины 3 сентября заработает еще 21 комплекс автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Экономическая правда