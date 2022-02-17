416 тысяч авто: регулятор США расследует жалобы на проблемы с тормозами в Tesla

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Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) объявила, что начинает официальное расследование в отношении 416 тысяч автомобилей Tesla из-за жалоб о неожиданном срабатывании тормозов, связанном с системой Autopilot.

Об этом пишет Reuters.

Предварительная оценка охватывает модели Tesla Model 3 и Model Y 2021-2022 годов в Соединенных Штатах после того, как агентство получило 354 жалобы на эту проблему за последние девять месяцев.

Регулятор сообщил, что указанные автомобили обладают усовершенствованной системой помощи водителю, которую Tesla называет автопилотом. Он позволяет автоматически тормозить и управлять транспортным средством в пределах полосы движения.

"Заявители сообщают, что скорейшее замедление может происходить без предупреждения, случайно и часто многократно за один цикл движения", - отмечает агентство.

По словам владельцев транспортных средств, Tesla отклонила их жалобы, заявив, что торможение нормально.

В августе NHTSA начало официальное расследование безопасности системы автопилота Tesla в 765 000 автомобилей в США после серии аварий с участием моделей Tesla.

Напомним:

Производитель электромобилей Tesla отзовет 817 тысяч автомобилей в США из-за возможной ошибки с срабатыванием звукового сигнала, что сообщает о непристегнутом ремне безопасности.

Автопроизводитель Tesla отзывает 53 822 электромобиля в США для изменения настроек автопилота.

Экономическая правда