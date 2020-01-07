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У Німеччині випуск легкових авто впав до мінімуму за 22 роки

Вівторок, 7 січня 2020, 13:10
 

У 2019 році з конвеєрів німецьких автозаводів зійшло 4,7 мільйона ​​легкових автомобілів - це на дев'ять відсотків менше, ніж роком раніше.

Про це свідчать дані Об'єднання німецької автомобільної промисловості (VDA), передає DW.

Як свідчить статистика Міжнародної організації автовиробників, це найгірший показник з 1997 року.

Експорт легкових авто також скоротився - за межі ФРН продали 3,5 мільйона легкових автомобілів - це на 13% менше показника 2018 року. В Об'єднанні німецької автомобільної промисловості пояснюють скорочення виробництва і експорту послабленням попиту на міжнародному ринку.

Водночас кількість реєстрацій нових авто у 2019 році зросла на 5% та досягла 3,6 мільйона - з них майже 1,1 мільйона реєстрацій припадає на легкові авто іноземних виробників. У цьому сегменті зростання також становило 5%.

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авто Німеччина

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