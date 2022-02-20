Renault ожидает выпустить на 300 тысяч автомобилей меньше из-за дефицита микросхем

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Французский автопроизводитель Renault в 2022 году ожидает выпустить на 300 тысяч автомобилей меньше из-за глобального дефицита микросхем.

Об этом гендиректор компании Лука де Мео сказал в интервью CNBC.

"Ситуация пока все еще довольно сложная", - признал де Мео.

По его словам, Renault ожидает, что кризис микрочипов в этом году станет менее серьезным. Он добавил, что "нормальная ситуация" должна восстановится ​​во второй половине 2022 года.

В прошлом году Renault выпустила на 500 тысяч автомобилей меньше из-за дефицита микросхем. В сентябре консалтинговая компания AlixPartners прогнозировала, что дефицит микросхем обойдется автомобильной промышленности в 210 миллиардов долларов дохода.

Renault отчиталась о чистой прибыли в 888 миллионов евро (1 миллиард долларов) за 2021 год, что превзошло оценки аналитиков.

Напомним:

Европейская комиссия предлагает упростить правила инвестирования в производство полупроводников и намерена субсидировать создание новых заводов.

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Экономическая правда