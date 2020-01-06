Mercedes-Benz из-за дефекта отзовет 744 тысяч авто произведенных за 10 лет
Немецкий автопроизводитель Daimler AG заявил, что отзывает в США 744 тысяч автомобилей Mercedes-Benz из-за дефекта раздвижной стеклянной крыши авто.
Об этом сообщает Громадське со ссылкой на Reuters.
Кампания начнется 14 февраля. Она будет касаться автомобилей различных моделей классов C, CLK, CLS и E, которые были выпущены с 2001 по 2011 года.
Автопроизводитель отметил, что крепления между стеклянной панелью и рамой сдвижной крыши может ослабеть.
Таким образом панель может отсоединиться и угрожать пассажирам и автомобилям, едущим позади.
Автопроизводитель проверит крепление и при необходимости заменить его.
Также владельцы авто, которые за свой счет ремонтировали креплением люке, могут требовать у Daimler возмещения этих средств.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua