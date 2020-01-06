Все разделы
Укр / Рус

Mercedes-Benz из-за дефекта отзовет 744 тысяч авто произведенных за 10 лет

Понедельник, 6 января 2020, 16:20
 

Немецкий автопроизводитель Daimler AG заявил, что отзывает в США 744 тысяч автомобилей Mercedes-Benz из-за дефекта раздвижной стеклянной крыши авто.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на Reuters.

Кампания начнется 14 февраля. Она будет касаться автомобилей различных моделей классов C, CLK, CLS и E, которые были выпущены с 2001 по 2011 года.

Автопроизводитель отметил, что крепления между стеклянной панелью и рамой сдвижной крыши может ослабеть.

Таким образом панель может отсоединиться и угрожать пассажирам и автомобилям, едущим позади.

Автопроизводитель проверит крепление и при необходимости заменить его.

Также владельцы авто, которые за свой счет ремонтировали креплением люке, могут требовать у Daimler возмещения этих средств.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

авто

powered by lun.ua
Материалы по теме
Госгеокадастр купил Toyota Camry в самой дорогой комплектации за 900 тысяч 5 января 2020, 12:04
Рынок новых лековых авто в Украине в 2019 году вырос на 8% – ассоциация 3 января 2020, 10:44
"Зачитали до дыр": самые читаемые статьи 2019 на ЭП 31 декабря 2019, 13:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!